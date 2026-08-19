Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda 5 şüpheli adliyede

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine "Pişmanım" yanıtını verdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, saldırının faili Seydi Ahmet Keleş'in yanı sıra olay yerinden ayrılırken bindiği özel aracın şoförü A.Ç, araç değişikliğinin ardından bindiği ticari aracın şoförü E.D, Keleş'in yakını H.K. ve olay sırasında bölgede bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç'nin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Keleş, "Pişmanım, arkadaşımdı, beni tahrik etti. Keşke yapmasaydım. Yaşadığına çok seviniyorum" dedi.

Kaynak: ANKA