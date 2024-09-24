Milletvekili Gider'den Başkan Erkek'e Ziyaret

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i ziyaret etti.

Çanakkale Belediyesinde gerçekleşen görüşmede, Milletvekili Gider ve Başkan Erkek, Çanakkale'nin öncelikli sorunları ile şehre yönelik gerçekleştirilen ve planlanan projeleri ele aldı.

Milletvekili Gider, Çanakkale halkının yararına olan her çalışmanın destekçisi olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin refahı ve huzuru için yapılacak her adımın arkasındayız. Şehrimizin geleceği ve kalkınması için her zaman olduğu gibi iş birliği ve ortak akılla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.