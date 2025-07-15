Milletvekili Gider'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, o karanlık gecenin yalnızca bir darbe kalkışması değil, bu milletin bağımsızlığına ve iradesine yönelen en alçak saldırılardan biri olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Milletvekili Ayhan Gider açıklamasında, "15 Temmuz 2016, bu topraklarda tankın, tüfeğin, jetin karşısına yüreğiyle dikilen bir milletin gecesidir. O gece sadece bir darbe girişimi bastırılmadı; bu millet, vesayet odaklarına, ipini başkalarının tuttuğu ihanet şebekelerine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti." dedi.

Milletvekili Gider, 15 Temmuz gecesi sosyal medya hesabından yaptığı, "Uçaklar inecek. İnmeyeni indirirler. Menderes'in ve koca bir milletin ahı için!" paylaşımını hatırlatarak, "Bu söz, o gece milletimizin istiklaline nasıl sahip çıktığının açık göstergesidir. Türk milleti, tarih boyunca ne zaman vatan söz konusu olsa geri adım atmamıştır. O gece de öyle oldu; bu topraklarda korku barınmaz, cesaret nesilden nesle kök salmaya devam eder. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, milletin iradesiyle birleşince ihanet duvara çarpmıştır." ifadelerini kullandı.

-"Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletin kararlılığıyla birleşince ihanet dağıldı"

Milletvekili Gider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin darbecilerin planını yerle bir ettiğini belirterek, "O gece liderine güvenen bir milletin neleri göze alabileceğini, bütün dünya gördü. 15 Temmuz, yalnız bir direnişin değil, yeni bir dirilişin de adıdır." dedi.

Açıklamasında 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizen Milletvekili Gider şunları söyledi:

"Bugün hala 15 Temmuz'u hafife alanlar, gerçek failleri perdelemeye çalışanlar var. Ama nafile. Bu millet kime karşı durduğunu da neyi savunduğunu da asla unutmaz. Bizim görevimiz şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin onuruna sahip çıkmaktır. Devletimizi sinsi yapılardan korumak boynumuzun borcudur."

Milletvekili Gider sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz gecesi bu milletin iradesi galip gelmiştir. Bundan sonra da hangi karanlık senaryo yazılırsa yazılsın, kazanan yine bu milletin feraseti ve cesareti olacaktır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; bu ihaneti unutturmayacağımızı bir kez daha ilan ediyorum."