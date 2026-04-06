AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, KAYÇEV'de incelemelerde bulundu

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediyesi bünyesindeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV'i ziyaret ederek, personelle sohbet etti ve geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV'i ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ziyaret ettiği geri dönüşüm tesisini KAYÇEV AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selim Satoğlu ile birlikte inceleyen Cıngı, burada görev yapan personelle bir süre sohbet etti.

Cıngı, burada yaptığı açıklamada, KAYÇEV'de çalışan personelin dönüştürebilir malzemeleri ayrıştırmak için büyük emek sarf ettiğini söyledi.

Vatandaşların evlerindeki çöpleri ayrıştırmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın artık evlerindeki atıkları özelikle belediyelerimizin vermiş olduğu geri dönüşebilir torbasına koymalarını istiyoruz. Çünkü her birimiz fert olarak evlerimizde küçük bir düşünceyle bu ayrımı yapmazsak, buradaki yüzlerce insan bizim göndermiş olduğumuz atıkları ayrıştırmak için uğraşıyor. Biz vatandaş olarak vazifemizi evlerimizde yapar ve atıklarımızı belediyelerimize dönüşebilir torbalarında verdiğimizde buradaki birçok insanın iş yükü çok azalmış olacak. KAYÇEV kurulduğundan beri yaklaşık 45 bin tonluk kullanabilir malzeme çıkmış. Biz bu malzemeleri dönüştürüp eğer ekonomiye kazandırmazsak, hepimizin gündelik hayatı etkilenecek ve bizim sağlığımızı tehdit edecek. Dönüşüm hiç hafife almamamız gereken bir şey."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri

İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! 10 maddelik şartları var
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Savaşta büyük sürpriz! ABD'nin 5 bin kişilik savaş gemisi hedef alındı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

Galatasaray'la anılıyordu: İmzayı atıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanığın sözleri bomba etkisi yarattı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

Nefes kesen anlar: Kargaların intikamı
Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

Kendisine ve ailesine hakaret edenlerin başları yandı