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Milei: Arjantin'in başarısı kıskanılıyor

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medyada ülkeye yönelik eleştirilerin ardından Arjantin Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarıları nedeniyle "kıskanıldığını" iddia etti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medyada ülkeye yönelik eleştirilerin ardından Arjantin Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarıları nedeniyle "kıskanıldığını" iddia etti.

Milei, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası basında Arjantin Milli Takımı'nın performansı hakkındaki eleştirilere tepki gösterdi.

Ülkesinin kıskanıldığını vurgulayan Milei, şunları kaydetti:

"Düşmanların mı var? Bu, bir zamanlar bir şeyi savunduğun anlamına gelir. Biz Arjantin'i savunuyoruz ve Arjantin ile ilgili sorun şu ki dikkat çekiciyiz, gözden kaçmıyoruz, bizi kıskanıyorlar ve neredeyse her şeyde harikayız. Şimdi dünya, içi Arjantinlilerle dolu bir ülkenin nerelere varabileceğini görecek."

Milei, paylaşımında yapay zekayla oluşturulmuş bir görsele de yer verdi. Görselde gömleğini açarak Arjantin Milli Takımı formasını gösteren Milei, "Yaşasın Arjantin" mesajını paylaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen İspanya 2. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA
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