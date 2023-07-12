Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, yangın havadan görüntülendi.

Milas'taki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Havdan ve karadan söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, yangın havadan görüntülendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, yangına havadan ve karadan müdahale yoğun müdahale ediliyor.

Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde ormanlık alanda başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 14 helikopter ve 11 uçak ile havadan, 75 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 personel ile karadan müdahale ediliyor.

Havadan alevlere sık sık sorti yaparak su atılırken, yanan yerler havadan görüntülendi.

Rüzgar etkisini artırdı

Yangında rüzgarın etkisi de artarken, alevler rüzgar ile birlikte Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ne doğru yöneldi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, rüzgar ile sık sık yön değiştiren alevler sebebiyle Boğaziçi Mahallesi'nin boşaltılması ihtimali bulunuyor.