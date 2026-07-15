Milas'ta orman yangını

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Muğla'nın Milas ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla beraber uçak ve helikopterlerle havadan müdahale yeniden başladı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı