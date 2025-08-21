Milas'ta Su Alan Yelkenli Teknedeki 12 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında su alan yelkenli tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 12 kişinin bulunduğu teknedeki kurtarma işlemi, Ören Gökova Marina'ya yapılmıştır.

MUĞLA'nın Milas ilçesi açıklarında su alan yelkenli teknede bulunan 12 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Ağustos saat 18.19'da Ören açıklarında içerisinde 12 kişinin bulunduğu yelkenli teknenin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, yelkenli tekne içerisinden bulunan 12 kişiyi kurtararak, Ören Gökova Marina'ya getirdi.

