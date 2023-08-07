Milas'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Milas İlçesi Selimiye Mahallesinde ikamet eden C.K. ve İ.T.K. isimli şahısların ruhsatsız silah taşıdıkları bilgisi alındı. Bunun üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 12 tabanca mermisi ele geçirildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında adli işlemlere başlandı.