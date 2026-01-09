Muğla'da kuvvetli fırtınada 1 yat karaya sürüklendi, 8 balıkçı botu battı
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, 1 yatın karaya sürüklenmesine ve 8 amatör balıkçı botunun batmasına neden oldu. Fırtınanın etkisi bölgede devam ediyor.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 yat karaya sürüklendi, 8 amatör balıkçı botu battı.
Dün akşam saatlerinde ilçede etkili olan kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, Güllük Mahallesi Etibank Plajı'nda bulunan 1 yat karaya sürüklenirken, 8 amatör balıkçı botu ise dalgaların etkisiyle battı. Bölgede fırtınanın etkisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel