Muğla açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Durdurulan lastik botta 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.