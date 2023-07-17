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Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

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Milas-Bodrum havalimanı kavşağında çıkan ve 6 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada yangını çıkardığı tespit edilen Mahmut Dilbaz isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin yangını araç içinden torpil atarak çıkardığı tespit edildi.

Milas- Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında 14 Temmuz'da başlayan orman yangınının faili jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonrası kısa sürede yakalandı. Şüphelinin aracı ile giderken ormanlık alana torpil attığı ortaya çıktı.

14 Temmuz saat 14.42'te Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında yol kenarındaki otların tutuşması sonrası yangın çıkmıştı. Yangına havadan 18 helikopter 10 uçak, karadan 60 arazöz ve yaklaşık 500 orman işçisi müdahale ederek 6 saatlik bir çalışma sonrası 160 hektar alanda kontrol altına alınmıştı.

Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

Yangın sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerinin 24 saatlik titiz çalışması sonrası yangını çıkaran Mahmut Dilbaz isimli şahıs yakalandı.

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin araç içinden torpil atarak çıkardığı tespit edildi. Mahmut Dilbaz, 15 Temmuz günü Milas ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan ikametinde oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

Şüphelinin ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada, torpil ve torpil parçaları bulunurken, Dilbaz ile birlikte aynı evde ikamet eden kız arkadaşı ve oğlu cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

Şüpheli Dilbaz, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı evde birlikte yaşadığı kız arkadaşı ve oğlu ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dilbaz'ın 18 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Bodrum Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

bahri urut:

of of çok kötü yanıyor Allah için o yangını çıkaranı da o yangının içine atında cehennem ateşini bir tatsın şu fani dünyada ibreti aleme ibret olsun yangın çıkarmanın sonu yanmak kendi çıkardıgı ateşte cayır cayır yanmak olsun ülkemizi yakıb yok etmek istiyenlere ölüm

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Emre Yıldız:

Otel icin yer açma meselesidir.

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Emre Yıldız:

Otel meselesidir

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