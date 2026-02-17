Haberler

Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Soydan görevden alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde, arazisindeki zeytin ağaçlarını kestiği iddia edilen ve süreç sonunda görevinden istifa eden CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in damadı Cenk Soydan, Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevinden alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, arazisindeki zeytin ağaçlarını kestiği iddia edilen ve süreç sonunda görevinden istifa eden CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in damadı Cenk Soydan, Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevinden alındı.

Menteş Mahallesi'ndeki arazi için kayınpederi Kılbey'in vekalet verdiği ileri sürülen Soydan hakkında Milas Belediyesince idari soruşturma başlatıldı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Soydan'ı görevinden aldı.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevine ise Ahmet Münir Geçgil'in vekaleten getirildiği öğrenildi.

Olay

Milas'ın Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine, Muğla Valiliği konuya ilişkin inceleme başlatmış, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda çalışma yürüterek tutanak tutmuştu.

Arazide kesilen zeytin ağaçlarını kayıt altına alan ekipler, 13 Şubat'ta Kılbey'e 27 zeytin ağacının her biri için 1815 lira olmak üzere toplam 49 bin 5 lira para cezası kesmişti.

CHP Muğla İl Başkanlığı da zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin soruşturmanın ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA " / " + Durmuş Genç -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı