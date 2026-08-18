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Milas'ta 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Milas'ta 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 36 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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