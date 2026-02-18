Haberler

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda 1.500 Çinli Gönüllü Görev Alıyor

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda 1.500 Çinli Gönüllü Görev Alıyor
Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda yaklaşık 1.500 Çinli gönüllü görev alarak, en büyük yabancı grup olma özelliği gösteriyor. Toplamda 18.000'den fazla gönüllü ile başarılı bir organizasyon yürütülüyor.

MİLANO, 18 Şubat(Xinhua) -- Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, yaklaşık 1.500 Çinli gönüllünün Olimpiyat Oyunları'nda görev yaptığını ve bu grubun gönüllü programı içindeki en büyük ve en aktif topluluklardan birini oluşturduğunu açıkladı.

İtalyan basını, Olimpiyat Oyunları'nda 18.000'den fazla gönüllünün görev yaptığını, bunların 2.000'den fazlasının ise 98 ülke ve bölgeden gelen yabancı gönüllülerden oluştuğunu bildirdi. Çinli gönüllüler, en büyük yabancı gruplar arasında yer alıyor.

Yarışma alanları, Olimpiyat Köyü ve çeşitli operasyon birimlerinde görev yapan Çinli gönüllüler, etkinlik hizmetleri ile lojistik desteğe katkı sağlıyor.

Çin, 126'sı sporcu olmak üzere toplam 286 kişilik bir heyetle Milano-Cortina Oyunları'na katıldı. Bu sayı, ülkenin yurt dışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'na bugüne kadarki en yüksek katılımı oldu. Çin şu ana kadar üç gümüş ve üç bronz madalya kazandı.

Kaynak: Xinhua
