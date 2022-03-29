- Mikolayiv'de valilik binasına isabet eden füzenin görüntüleri ortaya çıktı

MIKOLAYIV - Rus ordusunun sabah saatlerinde vurduğu Mikolayiv valilik binasını hedef alan füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kara, hava ve deniz destekli başlattığı saldırılarda 34. güne girildi. Ülkedeki birçok bölgeye saldırılarını sürdüren Rusya'nın bu sabah hedef aldığı Mikolayiv'deki valilik binasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Rusya tarafından fırlatılan füzenin binayı vurmasının ardından yoğun dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

"11 kişi enkaz altında"

Valilik binasının vurulmasına ilişkin açıklama yapan Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, "Günaydın. İyi bir sabah olmadı bugün. Uğraşıyoruz, kurtarıyoruz. İnsanların sabah işe gitmelerini beklediler ve bir binayı vurdular. Ben uyuyakalmıştım. Şanslıyım. Çay içiyorum. Valilik binasını da vurdular saklayamayız bunu. Fotoğrafı göstereceğim. Binanın yarısı çöktü. Ofisim de zarar gördü. Can kayıplarına gelince, birçoğu göçüğün altından çıktı kurtuldu. Şimdi 8 sivil ve 3 asker göçük altında onları arıyoruz. Şimdilik kaybımız az seviyede. Olaya iyi yönünden bakalım. İşgalciler Mikolayiv'e saldırmaya kadar verdi. Neden? Çünkü bir yerleri ele geçirmek istiyorsan o bölgedeki kontrolü, bağlantıları sağlayabilecek bir nokta lazım. Mikolayiv'i alamayacaklarını anladılar ve bize selam vermek istediler. Selamınızı aldık, teşekkür ederiz, aynı şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.