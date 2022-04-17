Mikolayiv'de halk su ihtiyacını nehirlerden ve akarsulardan karşılıyor - Haberler

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Mikolayiv'de halk su ihtiyacını nehirlerden ve akarsulardan karşılıyor

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Mikolayiv'de halk su ihtiyacını nehirlerden ve akarsulardan karşılıyor Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de su kıtlığının baş göstermesinin ardından halk, su ihtiyacını karşılamak için nehirlere ve akarsulara koştu.

- Mikolayiv'de halk su ihtiyacını nehirlerden ve akarsulardan karşılıyor

MIKOLAYIV - Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de su kıtlığının baş göstermesinin ardından halk, su ihtiyacını karşılamak için nehirlere ve akarsulara koştu.

Ukrayna ile Rusya arasında 53 gündür devam eden savaş hayatı durma noktasına getirdi. Rusya tarafından sık sık hedef alınan Mikolayiv'de su sıkıntısı yaşanmaya başladı. Karadeniz'e kıyısı olan liman kentinde halk, su ihtiyacını akarsulardan ve nehirlerden karşılamaya çalışıyor. Bölgeden paylaşılan görüntülerde araçlarıyla nehir kenarına gelen yüzlerce kişinin uzun kuyruklarda bekleyerek yanlarında getirdiği şişelere su doldurduğu görülüyor.

"Dnipro-Mikolayiv su hattı zarar gördü"

Konuya ilişkin açıklama yapan Mikolayiv Valiliği, "Devam eden savaş sebebiyle Mikolayiv'e su taşıyan Dnipro-Mikolayiv su hattı zarar gördü. Tamir çalışmaları devam ediyor. Şehre daha önce depolanmış su tankları ve kuyulardan elde edilen suların temini sürmektedir" ifadelerini kullanıldı. Valilik ayrıca, şehirdeki bazı noktalarda çıkan elektrik ve gaz sıkıntısının da çözülmeye çalışıldığını bildirdi.

"Saldırılar sürüyor"

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Şehre yönelik saldırılar sürüyor. Ancak zaman lehimize işliyor. Düşman saldırı hazırlığında iken kendi arasında çatışıyor ve biz de bu zaman diliminde silah temin ediyoruz. Elektrik istasyonlarına saldırdılar ancak tamir edeceğiz. Su sıkıntısına gelince suyumuz olmak zorunda. Komşu bölgelerden şehrimize çok sayıda su yardımı sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

Mikolayiv'de halk su ihtiyacını nehirlerden ve akarsulardan karşılıyor

Mikolayiv'de halk su ihtiyacını nehirlerden ve akarsulardan karşılıyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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