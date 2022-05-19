Mihalgazi'de Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi - Haberler

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Mihalgazi'de Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi

AA - Atilla Ünal - Güncel
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Mihalgazi'de Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi

Mihalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Mihalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Mihalgazi Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin konulmasının ardından Atatürk Caddesi'nden başlayan Gençlik Yürüyüşü, Mihalgazi Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Lisesi'nde sona erdi.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazmiye Erdem, Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

AA / Atilla Ünal - Güncel

Gençlik Haftası, Mihalgazi, Hisarcık, gençlik, Güncel, Haberler

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