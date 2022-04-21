Mihalgazi Belediyesinden atık pil kutusu dağıtımı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediyesi tarafından atık pillerin ayrı toplanması için atık pil toplama kutuları dağıtılmaya başlandı.

Mihalgazi Belediyesi, "sıfır atık" bilincinin yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla ilçedeki okullara ve resmi kurumlara atık pil kutusu dağıttı.

Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için sıfır atık sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Geri dönüşümde başlattığımız çalışmalara devam ediyoruz. Sadece atık pil değil geri dönüşüme kazandırılabilecek maddeler de değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.