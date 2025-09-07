Mihal Gazi Anma Programı İnhisar'da Gerçekleştirildi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, Bizans Tekfuru iken Müslümanlığı seçen, Osman Gazi'nin silah arkadaşı Abdullah Mihal Gazi için anma programı düzenlendi.

Mihal Gazi'nin türbesinin bulunduğu Harmanköy'de, bu yıl 697'ncisi gerçekleştirilen organizasyonda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mehteran gösterisi sunuldu.

İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy tarafından dua edildi, tarihçi-yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Mihal Gazi'nin Müslüman olup Osmanlı'ya hizmet etme sürecini anlattı.

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, gazetecilere, önceki adı "Mikhael Kosses" olan Abdullah Mihal Gazi'nin, Osman Gazi'nin adalet ve samimiyetinden etkilenerek Müslümanlığı seçtiğini söyledi.

Mihal Gazi'nin sonraki süreçte Osman Gazi'nin en yakın silah arkadaşlarından biri haline geldiğini belirten Ünal, "Mihal Gazi, Bilecik'in ve Bolu'nun fetihlerinde önemli rol oynuyor. Hatta Orhan Gazi'yle Bursa'nın fethinde de yer alıyor. Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki en büyük kahramanlarından ve devlet adamlarından biri haline geliyor." dedi.

Program, Kaymakam Ünal'ın Prof. Dr. Şimşirgil'e hediye vermesi ve türbenin ziyaret edilmesiyle sona erdi.