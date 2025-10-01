Miguel de Cervantes'in 'Don Kişot' Müzikali Zorlu PSM'de Sahnelendi

İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in unutulmaz eseri "Don Kişot"tan uyarlanan "Don Quixote (Don Kişot)" müzikalinin prömiyeri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) yapıldı.

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini paylaştığı müzikal, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olarak sanatseverlerle buluştu.

Müzikal, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye taşındı. 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor ve çarpıcı kostüm tasarımlarıyla tam 80 kişilik bir prodüksiyon olarak seyircilerin beğenisine sunuldu.

Selçuk Yöntem müzikalde "Don Quixote", Zuhal Olcay "Aldonza" ve Cengiz Bozkurt "Sancho Panza" karakterini canlandırdı.

İki perdeden oluşan ve yaklaşık 2,5 saat süren müzikalin sonunda sahneye çıkan Işıl Kasapoğlu, konuşmasında, Beklan Algan, Onat Kutlar, Yaşar Kemal, Yılmaz Güney ve Mehmet Ulusoy'un kendisini yetiştiren isimlerden olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, "Bir biz kaldık. Biz de inşallah genç arkadaşlarımıza örnek olabilmişizdir." dedi.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık ise oyunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Tıpkı Don Kişot gibi ideallerimizin, hayallerimizin peşinden koşarak, zorluklarla savaşarak diken elimizi kanatmadan güle ulaşamayacağımızı bilerek geldik buralara ve bu siz değerli izleyicilerimiz sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca müzikalin ilk gösterimine sanat dünyasından Demet Akbağ, Dilan Çiçek Deniz, Özge Gürel, Hande Soral, İsmail Demirci, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Oya Başar, Serkan Keskin, Şebnem Sönmez, Deniz Barut, Devrim Nas, Özge Özder ve Özlem Öçalmaz'ın arasında bulunduğu pek çok isim katıldı.

"Don Quixote" müzikali hakkında

İlk kez 1965 yılında sahnelenen "Don Quixote" müzikali, 1959'da Dale Wasserman tarafından kaleme alınan televizyon oyunu temel alınarak uyarlandı.

Müzikal, Broadway'de 2 bin 328 kez sahnelenirken, gösterildiği dönemde beş dalda Tony Ödülü kazanarak müzikal tarihine adını yazdırdı.

İstanbul'da seyirci ile ilk kez buluşan müzikal, 12,13,14, 17 Ekim, 10, 19, 20 Kasım ve 2, 3, 26 Aralık'ta Zorlu PSM'de, 24, 25 ve 26 Ekim'de Ankara ATO Congresium'da, 25 Kasım ve 16 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Müziğine Mitch Leigh, şarkı sözlerine Joe Darion'un imza attığı oyunun çevirisini Güngör Dilmen yaptı.

Müzik direktörlüğünü ve orkestra şefliğini ise Volkan Akkoç'un üstlendiği eserde, dekor tasarımına Hakan Dündar, kostüm tasarımına İnci Kangal, ışık tasarımına Cem Yılmazer, koreografiye Canberk Yıldız ve dramaturga Zeynep Avcı imza attı.

Müzikalde Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un yanı sıra Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Orçun Sünear, Ceren Aydın, Halise Eryılmaz, Pelin Ölüç, Günselin Seda Çetinkaya, Irmak Doğan, Buğra Uğur, Uğur Etiler, Erdem Muallaoğlu, Abdurrahman Kaya, Ada Yarar, Berfin Ayna, Bilge Doğru, Devrim Sarıca, Elif Özdemir, Emre Peynircioğlu, Nazlı Uğurtaş, Zeynep İpek, Aslı Çalı, Deniz Cömertpay, Doğa Kılınçcı, Hasan Özperçin, Levent İçmeli, Ömür Kurşun ve Tolgahan Kocaman kocaman rol alıyor.