Migren ve Baş Ağrıları: Dünya Genelinde 2,8 Milyar Kişi Etkileniyor

Güncelleme:
La Trobe Üniversitesi ve Western Health'in araştırmasına göre, dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyar kişi baş ağrısı yaşıyor. Modern yaşam tarzı, stres ve diğer etkenler baş ağrısını tetikleyen faktörler arasında. 30-44 yaş arası kadınlar ve yüksek gelirli ülkelerde yaşayan bireyler daha fazla etkileniyor. Baş ağrısının küresel sağlık gündeminde öncelikli hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Migren ve diğer baş ağrısı türlerinin dünya genelinde en yaygın ve "engellilik oluşturan" sağlık sorunları arasında yer aldığı tespit edildi.

La Trobe Üniversitesi ve Western Health'in öncülüğünde yapılan ve Cell Reports Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Küresel Hastalık Yükü (GBD) verileri kullanılarak 1990-2021 yıllarında 204 ülke ve bölgedeki baş ağrısı görülme sıklığı incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre, halihazırda dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyar kişi baş ağrısıyla karşı karşıya kalıyor.

Modern yaşam tarzının baş ağrısı vakalarında etkili olduğuna işaret edilen çalışmada stres, hareketsiz yaşam, alkol ve kafein tüketimi ile kalitesiz uykunun, baş ağrılarını tetiklediği vurgulandı.

Çalışmada, özellikle 30-44 yaşlarındaki kadınlar ve yüksek gelirli ülkelerde yaşayan bireylerin baş ağrısı gibi sağlık sorunlarından daha fazla etkilendiği ifade edildi.

Ayrıca çalışmada, Kovid-19 salgınının da yeni zorluklar getirdiğine, bulaş veya aşılamaların ardından da baş ağrısı şikayeti bildirimlerinin sürdüğüne işaret edildi.

Araştırmanın baş yazarı Prof. Dr. Tissa Wijeratne, tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen kalıcı risk faktörleri ve profesyonel bakıma sınırlı erişim nedeniyle baş ağrısı bozukluklarının küresel çapta düşüşünün olası olmadığını vurguladı.

Baş ağrısı sorunlarının küresel sağlık gündemlerinde öncelikli hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Wijeratne, bireylere yönelik özel tedavi programları ve sağlık yatırımlarının artırılması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
