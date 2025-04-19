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Midyat'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Etkinliği Düzenlendi

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Midyat Belediyesi, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in katılımıyla 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' etkinliği düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar, sorunlarını ve önerilerini paylaştı.

Mardin'in Midyat ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği düzenlendi.

Midyat Belediyesince, tarihi Estel Hanı Kent Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Veysi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların çeşitli konular hakkındaki görüş ve önerilerini dinleyen Şahin, bazı sorunlara yerinde çözüm üretme imkanı buldu.

Midyat'ta hayata geçirilen, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Şahin, bu tür etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olacaklarını kaydetti.

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışının önemine değinen Şahin, "Midyat'ı birlikte yöneteceğiz. Sizlerin fikirleri ve önerileri bizim için çok değerli. Bu tür buluşmalar sayesinde hemşehrilerimizin beklentilerini daha iyi anlıyor ve hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet İleri, Midyat Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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