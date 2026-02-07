Haberler

Mardin'de seyir halindeki kamyon alev aldı

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonun dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası yollar bir süre kapandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonun dorsesi, Midyat-İdil kara yolunda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yangında kamyonda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
