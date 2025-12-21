Otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada

Haberler

Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrası 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobilin, park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 47 LB 636 plakalı hafif ticari araca çarptı. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişi yapılan kontrollerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki hafif ticari araca çarptığı ve ardından otomobilden 3 kişinin çıktığı görülüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

