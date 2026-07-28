Mardin'in Midyat İlçesinde Otluk Alanda Yangın
Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında bazı ağaçların zarar gördüğü belirtildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlar Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bazı ağaçlar zarar gördü.
Kaynak: AA