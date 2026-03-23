Mardin'de yolcu midibüsü devrildi: 21 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananların sayısı 21'e çıktı. Kaza, midibüsün lastiğinin patlaması nedeniyle meydana geldi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
YARALI SAYISI 21'E YÜKSELDİ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı