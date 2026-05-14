Mardin'de Kamyonun Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde bir kamyonun çarptığı 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü 55 yaşındaki Muhyettin Aslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Midyat-Dargeçit kara yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, aynı yöne giden Muhyettin Aslan'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhyettin Aslan yola savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemenin ardından otopsi işlemleri için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
