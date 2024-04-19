Midyat'ta kaldırıma park eden sürücülere uyarı

Midyat ilçesinde araçlarını kaldırıma park eden sürücüler uyarıldı.

Midyat Belediyesi zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri cadde ve sokaklarda kaldırım işgaline karşı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Midyat Nusaybin Bulvarı ile Zeynel Abidin Erdem Bulvarında araçlarını kaldırımlara park eden sürücüleri uyardı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, vatandaşların cadde ve sokaklarda yaya ulaşımında sorun yaşanmaması adına kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Denetimlerin süreceğini kaydeden Şahin, "Kaldırımlar yayalara aittir. Lütfen kaldırımları işgal etmeyelim, edenleri de uyaralım. Bu konuda vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan duyarlılık bekliyoruz." dedi.