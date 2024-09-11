Midyat'ta çocuk çakmak gazı kokladıktan sonra hayatını kaybetti

İddiaya göre Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki F.T. , çakmak gazı kokladıktan bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.