Midyat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Adalet Ormanında düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, belediyenin katkılarıyla ilçede yaklaşık 400 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Amaçlarının yeşil bir Midyat olduğunu belirten Çeliker, "Ceza infaz kurumlarımızdan yükümlü ve hükümlülerle, personelimiz ve hemşehrilerimizle bu anlamlı organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah fidan dikimine devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İçe Müftüsü Ataullah Kartal, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, savcılar, hakimler, kamu kurumlarının temsilcileri ve adliye çalışanları katıldı.