Midyat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı

Midyat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız verdi. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tarihi ve turistik ilçenin tertemiz olması için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Temiz ve yaşanabilir bir ilçe için çalıştıklarını kaydeden Şahin, 'Bu kapsamda var gücüyle çalışan tüm emekçi kardeşlerime kolaylıklar diliyorum.' dedi.