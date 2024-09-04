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Midyat Belediyesi Eylül Toplantısında Cadde İsimleri Değiştirildi

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Midyat Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda, ağustos ayındaki çalışmalar ve gelecekteki projelerle ilgili bilgi verilirken, bazı cadde isimlerinin değiştirilmesi önerisi oy çokluğu ile kabul edildi. Ulucami Caddesi 'Gazi Veysi Akbulut Caddesi', Ganibey Caddesi 'Şehit Abdulkadir Acar Caddesi', İskanlar Caddesi ise 'Şehit Veysi Baykal Caddesi' olarak değiştirildi.

Midyat Belediyesi Meclisi eylül toplantısı Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Şahin, toplantıda, ağustosta yaptıkları çalışmalar hakkında ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili yapılan görüşmede ise Şenköy Mahallesi'ndeki Ulucami Caddesi'nin "Gazi Veysi Akbulut Caddesi", Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Ganibey Caddesi'nin "Şehit Abdulkadir Acar Caddesi" ve Söğütlü Mahallesi'ndeki İskanlar Caddesi'nin "Şehit Veysi Baykal Caddesi" olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Midyat Belediyesi Veysi Şahin Güncel Eylül

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