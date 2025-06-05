Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren, paylaşma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı zamanlar olduğuna belirtti.

Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde tezahür ettiği, kırgınlıkların unutulup gönüllerin birleştiği, manevi değerlerin yoğun bir şekilde hissedildiği özel bir zaman dilimi olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı bayramda, ihtiyaç sahiplerini unutmadan, gönüller yapmaya gayret edelim. Komşularımızla, büyüklerimizle, çocuklarımızla, sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir araya gelelim. Unutmayalım ki, bayramlar sadece birer tatil değil aynı zamanda insani ve manevi sorumluluklarımızı hatırladığımız, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz günlerdir. Bu vesileyle başta kıymetli hemşerilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramı'nın, Midyat'a ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."