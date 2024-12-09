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Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yolu Asfaltlanıyor

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yolu Asfaltlanıyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yolunu asfaltlama çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yol açma ve düzeltme çalışmalarının ardından PMT serimi yaparak zemini güçlendiriyor.

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunun asfaltlanma çalışmalarına başlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Midyat Belediyesi iş birliğinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki merkezin yolunda başlatılan asfaltlama çalışması sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, güzergah boyunca yol açma ve düzeltme çalışmalarının ardından yola PMT serdi.

Zeminin güçlenmesi için PMT seriminin sürdürüldüğü yola, daha sonra sıcak asfalt serimi yapılacak.

Yoldaki çalışmaların tamamlanmasıyla merkeze ulaşım daha konforlu hale gelecek.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
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