Kırklareli'nde midibüsün çarptığı kadın öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri manevra yapan midibüsün çarptığı 73 yaşındaki Fatma Yılmaz hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Yıldırım Mahallesi 1. Dere Ara Sokak'ta, S.T. (56) idaresindeki 39 S 1300 plakalı midibüs, geri manevra yaptığı sırada Fatma Yılmaz'a (73) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yılmaz'ın cesedi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi