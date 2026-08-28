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Menderes'te Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Menderes'te Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
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İzmir'in Menderes ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Selçuk Kahraman ve yolcu Dilek Bal olay yerinde yaşamını yitirdi. Midibüs sürücüsü Davut Akiş'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, midibüsle otomobilin çarpıştığı kazada Selçuk Kahraman (41) ile yanındaki Dilek Bal (50) hayatını kaybetti, Davut Akiş (43) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gümüldür Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Davut Akiş'in kullandığı 45 AKA 793 plakalı midibüsle, Selçuk Kahraman yönetimindeki 35 BOP 277 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Selçuk Kahraman ile yanındaki Dilek Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kahraman ve Bal'ın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücü Akiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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