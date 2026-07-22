Midesinde ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan şüpheli ile ona yardım eden zanlı yakalandı

Eskişehir'de midesinde ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan şüpheli ile ona yardım eden zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente uyuşturucu girişinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan İran uyruklu M.N'nin midesinde ve bağırsaklarında taşıdığı uyuşturucuyu Eskişehir'e getireceği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce Eskişehir'de düzenlenen operasyonda M.N. ile ona yardım eden İ.A. yakalandı.

Polis tarafından şüphelilere yönelik yapılan aramalar ve tıbbi tetkikler sonucunda M.N'nin midesinde ve bağırsaklarında kapsüller halinde gizlenmiş 70 parça, toplam 432 gram sentetik uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Şüphelinin midesinden ve bağırsaklarından çıkarılan uyuşturucuya el konuldu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan zanlılardan İ.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tedavisi tamamlanan M.N. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.