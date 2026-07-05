Malatya'da midesinde uyuşturucu yakalanan 2 şüpheli yakalandı
Malatya'nın Kale ilçesinde polis uygulamasında durdurulan araçtaki şüphelilerin midesinde 1 kilo 154 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Malatya'nın Kale ilçesinde midesinde uyuşturucu yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, şüphelilerin midelerinde 169 kapsül 1 kilo 154 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun