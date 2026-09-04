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Midesinde 780 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Midesinde 780 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 şüpheli, kapsüller halinde yutarak midelerinde taşıdıkları toplam 780 gram metamfetaminle yakalandı. Sağlık kuruluşundaki muayenede 112 kapsül ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'da polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve kapsüller halinde toplamda 780 gram metamfetamini yutarak midelerinde taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 2 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli takibe alındı. Operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin kontrollerinde, uyuşturucu maddeyi kapsüller halinde yutarak midelerinde taşıdığı tespit edildi. Sağlık kuruluşunda yapılan iç beden muayenesinde, 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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