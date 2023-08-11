Erzincan'da yapılan yol uygulamalarında midelerinde 961,52 gram Afyon sakızı ve 961,46 gram esrar bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler TCK 188 suçu kapsamında cezaevine gönderildi.

Midelerinde esrar ve Afyon sakızı taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'da midelerinde 961,52 gram Afyon sakızı, 961,46 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamalarında, Akyazı uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan İran uyruklu J.P.isimli şahsa alınan iç beden muayenesi kararına istinaden yapılan tomografi çekiminde mide ve bağırsak kısmında uyuşturucu olabileceği değerlendirilen çokça yabancı cismin olduğu görüldü. Yapılan tetkikler neticesinde J.P. isimli şahıstan 76 adet kapsül halinde 961,52 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Akyazı uygulama noktasında durdurulan başka bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan İran uyruklu S.M.isimli şahsın midesinde ise 85 adet kapsül halinde 961,46 gram reçine esrar ele geçirildi.

2 şüpheli TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçu dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.