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Mide balonu sistemi Türkiye'de yasaklandı

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sisteminin uygulanmasını AB Komisyonu'nun nihai kararına kadar tedbir amaçlı durdurdu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sisteminin piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak durdurulduğunu bildirdi.

TEDBİR AMAÇLI OLARAK PİYASAYA ARZI DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı'ndan medyada yer alan "mide balonu artık yasak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu haberin kaynağının TİTCK'nın resmi internet sitesindeki duyuru olduğu belirtilen açıklamada, "TİTCK, 2 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır." bilgisi paylaşıldı.

HASTALARDA RİSK YARATABİLİR

Fransa'nın söz konusu ürünün uygun olmayan koşullarda takılması sonucu hastalarda risk yaratabildiği görüşünden hareketle, bu firmaya ait mide balonu sisteminin ülkesinde uygulanmasını yasakladığı, ayrıca tüm Avrupa'da yasaklanması talebiyle AB Komisyonu'na başvurduğu bildirilen açıklamada, " Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da AB Komisyonu'ndan çıkacak karar süresince söz konusu mide balonu sisteminin Türkiye'de uygulanmasını durdurmuştur." ifadelerine yer verildi.

Mide balonu sistemi Türkiye'de yasaklandı
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

önemli olan sağlıktır görsellik için hayatta bıçak altına yatmam rikse girmektense bence kilonuzu sporla ve belgesi olan başarılı diyetisyenler gidin

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kardesim bunu yasaklamayi biliyorsunuz da... 40 yilda biri bu ameliyati bu urunle olacakta... zarar verebilir diye yasakliyorsunuz da... Tarim bakanliginiz (ayni hukumetin bakanligi) Pestisit kullanimini (ki milyonlarca kisiyi etkiliyor) neden yasaklamiyor... Show TV bile siz kadar show yapmiyor du...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Isin Icinde RANT Yoksa Hukumet, Yani Partizanlar Yarali Parmaga Isemezler..Kesin, Komisyon-Rusvet-Pay Paylasim Kavgasi Yuzunden Boyle Karar Almislardir..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıazad:

Bu, yutulabilir mide balonu için geçerli. Endoskopik mide balonu güvenilirdir

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Haber YorumlarıFA null:

doğal yoldan zayıflayın dayılar bol su Spor

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