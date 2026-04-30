"Michael" ilk 5 gününde 70 binden fazla sinemaseveri ağırladı

Müzik dünyasının efsanevi ismi Michael Jackson'ın hayatını konu alan "Michael" filmi, vizyona girdiği ilk beş günde 70 binin üzerinde izleyiciye ulaştı.

Paribu Cineverse'den yapılan açıklamaya göre, filme özellikle genç yetişkinler ilgi gösterdi.

Her kesimden izleyiciyi kapsayan yapımı izleyenlerin yüzde 48'ini 25-34 yaş grubu, tüm izleyicilerin yüzde 53'ünü ise erkekler oluşturdu.

"Popun Kralı" olarak bilinen ünlü müzisyen Michael Jackson'ın hayat hikayesini işleyen filmde, Jackson'ı gerçek hayattaki yeğeni Jaafar Jackson canlandırdı.

Filmde, ünlü ismi tüm zamanların en ünlü yıldızlarından biri haline getiren en ikonik performansları da dahil olmak üzere, Jackson'ın hayatının tüm yönleri gözler önüne seriliyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon
