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Miami Uluslararası Havalimanı'nda UPS kargo uçağıyla yolcu uçağı çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda UPS'e ait kargo uçağı ile yolcu uçağı çarpıştı. Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Birimi'ne göre taksi yollarının kesiştiği noktada meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı.

NEW YORK, 15 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda UPS'e ait bir kargo uçağı ile bir yolcu uçağının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Birimi'ne göre kaza, cumartesi günü yerel saatle 21.15'te iniş yapan bir uçak ile kalkış için hareket eden başka bir uçağın iki taksi yolunun kesiştiği noktada birbirine temas etmesi sonucu meydana geldi.

Kaynak: Xinhua
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