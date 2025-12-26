Muğla'da MHP Yatağan İlçe Başkanlığı binası açıldı

Muğla'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yatağan İlçe Başkanlığı binası, düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, yeni hizmet binasının Yatağan teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Güçlü teşkilat yapısının sahadaki çalışmaları daha etkin hale getireceğini belirten Demirel, MHP'nin Muğla'nın her ilçesinde vatandaşla iç içe olmaya, sorunları yerinde dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğini söyledi.

İlçe Başkanı Bülent Çolak da yeni hizmet binasıyla çalışmalarını daha verimli bir şekilde sürdüreceğini ifade ederek, açılışa katılan davetlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Demirel ve Çolak ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri tarafından kesildi.

Davetliler ve partililer, ilçe hizmet binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.