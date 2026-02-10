Haberler

MHP Kavak İlçe Başkanı Candemir, Türk Eğitim-Sen yöneticileriyle bir araya geldi

MHP Kavak İlçe Başkanı Candemir, Türk Eğitim-Sen yöneticileriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, Türk Eğitim-Sen Kavak İlçe Başkanı Erdinç Etli ile eğitimdeki sorunlar ve geleceğe yönelik çözümler üzerine bir araya geldi. Eğitimin kalitesinin artırılması vurgulandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, Türk Eğitim-Sen Kavak İlçe Başkanı Erdinç Etli ve sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Bir restorandaki buluşmada, ilçedeki eğitim faaliyetleri, eğitim çalışanlarının karşılaştığı sorunlar ve eğitimin geleceğine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, öğretmenlerin beklentileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikal faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Eğitimin kalitesinin artırılmasının ve genç nesillerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmasının önemine vurgu yapıldı.

MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, eğitime verilen desteğin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, istişare ve ortak akıl anlayışıyla yapılacak çalışmaların ilçedeki eğitim faaliyetlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

???????

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak

Dünya devine başkan oluyor
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni

Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni