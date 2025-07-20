MHP Tufanbeyli İlçe Teşkilatı'nın Yeni Yönetimi Göreve Başladı

MHP Tufanbeyli İlçe Teşkilatı'nın Yeni Yönetimi Göreve Başladı
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MHP Tufanbeyli İlçe Teşkilatı yeni yönetimini belirleyerek göreve başladı. İlçe Başkanı Aytekin Alcı liderliğindeki yeni yönetim kurulu, partinin Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'nın desteğiyle teşkilat çalışmalarına devam edecek.

MHP Tufanbeyli İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi göreve başladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Aytekin Alcı başkanlığında yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, "Tufanbeyli ilçemizde üç hilal sancağının burçlarda en güçlü şekilde dalgalandırılacağı inancıyla, yapılan bayrak ve nöbet değişiminin ilçemize, teşkilatımıza ve tüm mensuplarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kanlı, yeni yönetime başarı diledi.

Kaynak: AA / Betül Aklan - Güncel
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