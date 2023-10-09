MHP, Tokat'ta Ömer Halisdemir Caddesi'nin isim değişikliğine imza atan 2 partilinin istifasını aldı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokat'ın Sulusaray ilçesinin Belediye Meclisinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi yönünde karar alan 2 meclis üyesinin istifalarının alındığını bildirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokat'ın Sulusaray ilçesinin Belediye Meclisinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi yönünde karar alan 2 meclis üyesinin istifalarının alındığını bildirdi.
Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
??????? "Tokat Sulusaray ilçe belediye meclisinin 15 Temmuz'un kahraman şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesi kararına olumlu oy kullanan 2 meclis üyemizin istifaları alınarak partimizle ilişikleri kesilmiştir."
Sulusaray Belediye Meclisi ağustos ayında "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesine ilişkin teklifi kabul etmiş, Tokat Valiliği ise bu kararı iptal etmişti.