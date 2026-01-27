Haberler

MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Ulaş ilçesinde temaslarda bulundu

MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Ulaş ilçesinde temaslarda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde düzenlediği ziyaretlerde muhtarlarla bir araya geldi ve yerel yatırımlar hakkında istişarede bulundu.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, MHP İlçe Başkanı Servet İlbey ve partililer tarafından karşılanan Özyürek, MHP İlçe Teşkilatı'nın yeni binasında partililer, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Özyürek, düzenlenen istişare toplantısında gündeme ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi ve muhtarların taleplerini dinledi.

Milletvekili Özyürek ve beraberindekiler daha sonra Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey'i makamında ziyaret etti.

İlçedeki çalışmalar konusunda İlbey'den bilgiler alan Özyürek, ilçedeki yatırımlara ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Özyürek'e programlarında MHP İl Başkanı Hakan Uygun eşlik etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

First Lady'den protestoculara mesaj var: Barışçıl olun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu