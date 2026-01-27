MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Ulaş ilçesinde temaslarda bulundu

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, MHP İlçe Başkanı Servet İlbey ve partililer tarafından karşılanan Özyürek, MHP İlçe Teşkilatı'nın yeni binasında partililer, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Özyürek, düzenlenen istişare toplantısında gündeme ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi ve muhtarların taleplerini dinledi.

Milletvekili Özyürek ve beraberindekiler daha sonra Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey'i makamında ziyaret etti.

İlçedeki çalışmalar konusunda İlbey'den bilgiler alan Özyürek, ilçedeki yatırımlara ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Özyürek'e programlarında MHP İl Başkanı Hakan Uygun eşlik etti.