Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MHP Seydikemer İlçe Başkanı Arıç, Kaymakam Dilekli'yi makamında ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mustafa Dilekli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçenin gelişimi, ihtiyaçları ve kamu hizmetleri görüşüldü; heyet işbirliğinin önemine dikkati çekerek Dilekli'ye teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç ve beraberindeki heyet, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli'yi makamında ziyaret etti.

Arıç'a yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve kadın kolları temsilcilerinin eşlik ettiği ziyarette, ilçenin gelişimi, ihtiyaçları ve kamu hizmetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP heyeti, ilçenin huzuru, refahı ve gelişimi için kamu kurumlarıyla işbirliğinin önemine dikkati çekerek kabulü dolayısıyla Dilekli'ye teşekkür etti.

Kaymakam Dilekli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP İlçe Teşkilatı yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber

Kötü haber maalesef geldi!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
7 hakemden İbrahim Hacıosmanoğlu'na suç duyurusu

Hacıosmanoğlu'nun peşine düştüler! Hem de 7 kişi birden

Fon krizinde gözler Meclis'te! Yatırımcıların parasına ne olacak? Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

Yatırımcıların parasına ne olacak? Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Zincir marketlerin '1 alana 1 bedava' oyunu deşifre oldu

Zincir marketlerin büyük oyunu deşifre oldu
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek

Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı

Dünyaca ünlü banka o ilimizden çekildi
Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor

Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor